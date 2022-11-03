Опять суд? Нетиевский заявил, что его оклеветали в «Уральских пельменях»

Череда судебных процессов сотрясала коллектив «Уральские пельмени» с 2015 года. Тяжбы были между командой и бывшим продюсером и директором проекта Сергеем Нетиевским. Его обвинили в воровстве доходов, он не захотел с этим соглашаться. После заявлений нынешнего руководителя «пельменей» Евгения Орлова о том, что точка поставлена, Нетиевский поражен и правда восторжествовала, проигравшая сторона взяла слово.
Нетиевский в интервью kp.ru заявил, что его оклеветали. И так оставлять это он не собирается.
«Отклонение моего иска для Орлова – всего лишь еще один повод очернить меня в СМИ. Говоря публично, что я присваивал общекомандную прибыль, присвоил товарные знаки, он официально обвиняет меня в уголовном преступлении, в воровстве. В этом обвинить может только суд.
Все же попытки Пельменей обвинить меня в хищении в судах были отклонены. За клевету и очернение деловой репутации Орлову придется ответить, либо дать опровержение в тех же СМИ», - высказался Нетиевский.
Сергей с юристами направили претензию Орлову и теперь готовят иск о защите чести и достоинства, так что, судя по всему, рано «Уральские пельмени» праздновали победу.