Опять суд? Нетиевский заявил, что его оклеветали в «Уральских пельменях»

Нетиевский в интервью kp.ru заявил, что его оклеветали. И так оставлять это он не собирается.

«Отклонение моего иска для Орлова – всего лишь еще один повод очернить меня в СМИ. Говоря публично, что я присваивал общекомандную прибыль, присвоил товарные знаки, он официально обвиняет меня в уголовном преступлении, в воровстве. В этом обвинить может только суд. Все же попытки Пельменей обвинить меня в хищении в судах были отклонены. За клевету и очернение деловой репутации Орлову придется ответить, либо дать опровержение в тех же СМИ», - высказался Нетиевский.

Сергей с юристами направили претензию Орлову и теперь готовят иск о защите чести и достоинства, так что, судя по всему, рано «Уральские пельмени» праздновали победу.