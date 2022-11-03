«Возомнило себя кем-то»: Киркоров на матах оттаскал набросившуюся на него Боню

Конфликт Филиппа Киркорова и Наргиз Закировой разделил заинтересованных на два лагеря. Одни приняли сторону певца, другие – начавшей всю эту заварушку исполнительницы. Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня тоже решила высказаться и набросилась на Киркорова, защитив певицу.

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Но Киркоров, видимо, поймал волну и не смолчал после нападения Бони. Артист пришел в комментарии в соцсети и оставил гневное послание про блогершу, оттаскав ее на матах.