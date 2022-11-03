Это вообще законно? Юлия Михалкова шокировала видами декольте, как бы невзначай выронив сокровенное

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова знает, чем зацепить поклонников. И периодически публикует контент, от которого людей бросает то в жар, то в холод. И на этот раз она снова заставила фолловеров краснеть за нее, блеснув достоинствами фигуры.

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Нарядившись в эффектное вечернее платье с откровенным декольте и вырезом, Михалкова присела на вазон. В кадр попала разметавшаяся драпировка платья на груди, открывшая миру сокровенное. Актриса и не подумала прикрыться, и люди испытали шок.