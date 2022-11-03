«У меня началась рецессия»: Александр Панайотов рассказал, как потерял 20 лишних килограммов

Певец Александр Панайотов разочаровал хейтеров, ответив на вопросы о своем преображении. Знаменитость прибегнул к старым способам избавления от лишнего веса.

Артист ел отварное куриное мясо и много клетчатки. В жизни Александра стало больше и физических упражнений.