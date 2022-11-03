«У меня началась рецессия»: Александр Панайотов рассказал, как потерял 20 лишних килограммов

Певец Александр Панайотов разочаровал хейтеров, ответив на вопросы о своем преображении. Знаменитость прибегнул к старым способам избавления от лишнего веса.
Артист ел отварное куриное мясо и много клетчатки. В жизни Александра стало больше и физических упражнений.
«Ежедневное плавание и быстрая ходьба были обязательной частью моей жизни», – отметил певец.
К слову, напугавший излишней худобой певец успокоил поклонников. Его вес стабилизировался.
«У меня началась рецессия. В смысле что-то происходит не по плану», – признался артист в dni.ru.
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«Вне зависимости от выбранной стратегии похудения в среднем через 4–6 месяцев после начального сброса лишнего веса, результативного этапа, как правило, развивается период «плато»», – прокомментировал ситуацию Панайотова диетолог.
Напомним, ранее Александр Панайотов рассказал подробности расставания с Григорием Лепсом.