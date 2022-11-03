«Человек этим воспользовался»: Нетиевский назвал настоящего виновника раскола «Уральских пельменей»

На днях «Уральские пельмени» и директор шоу Евгений Орлов праздновали победу над экс-продюсером Сергеем Нетиевским. Они рассказали, что выиграли многолетнюю битву с ним в суде, вспомнили, из-за чего начался конфликт и что именно удалось отстоять.

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Сам Нетиевский отрицает, что занимался присвоением доходов команды, хотя Орлов говорил, что Сергея буквально поймали за руку. В интервью kp.ru экс-продюсер не стал отрицать, что с коллегами у него накопилось много претензий в свое время, а Орлов, оказавшийся рядом, решил воспользоваться конфликтом и раскрутил его в свою пользу.