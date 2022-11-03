«Дурак»: Киркорову прилетело от экс-звезды «Дома-2» Солнцева после скандала с Наргиз

Блогер Рустам Солнцев вмешался в конфликт Филиппа Киркорова и Наргиз Закировой. Напомним, певица назвала поп-короля понаехавшим в Узбекистан, когда увидела афиши его выступления. Прибыв в солнечную страну, певец прямо со сцены ответил Наргиз, отчехвостив ее по полной.

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Солнцев выбрал сторону Наргиз. Он давно точит зуб на Киркорова, и эта история стала поводом вновь вскрыть подноготную певца.