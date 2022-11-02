«Парням не удержаться»: Клава Кока в тугом топе-бюстье из денима обнажила «сдобные» полушария

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Она выпустила множество хитов. Певица дружит с блогерами и коллегами. Она даже записала дуэт с Александром Реввой. Блондинка много гастролирует и каждый раз предстает на публике в женственных нарядах. Она любит подчеркивать свои формы.
Недавно Клава на несколько дней уехала в Турцию. Она красовалась в мини-юбке в городе, а такж успела понежится в бассейне, показав свои формы в мини-бикини. Певица делилась пикантными кадрами.
Но ко 2 ноября Кока вернулась в Москву. Она участвует в съемках шоу «Маска. Танцы». Для эфиров певица предпочитает выбирать броские наряды. На этот раз она предстала в джинсах-варенках с разрезами на талии. Образ дополнял тугой топ-бюстье из денима. Блондинка подчеркнул пополневшие формы. Она блеснула округлым бюстом.
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«У-ля-ля! У-ля-ля! Друзья, вы наверное отвыкли меня видеть при мейк-апе и марафете. Я полна сил и возвращаюсь к работе. Мы сегодня снимаем "Маску". Как вы думаете, кто покинет проект? Почему сегодня первый день моей диеты и мне приносят это?» – сказала звезда.
Рядом с Клавой был Тимур Родригез. Их угостили тортиками. Певица была расстроена, так как пытается вернуться в форму. Она развалилась в кресле, обнажив еще и живот.
Поклонники посчитали, что артистка зря переживает. Они восхитились ее фигурой песочные часы. «Какое сдобное декольте», «Парням не удержаться», «Ты в отличной форме», «Выглядишь просто бесподобно», «Фигурка прям сражает наповал», «Какая аппетитная блондинка», — стали писать подписчики.