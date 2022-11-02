«Парням не удержаться»: Клава Кока в тугом топе-бюстье из денима обнажила «сдобные» полушария

Но ко 2 ноября Кока вернулась в Москву. Она участвует в съемках шоу «Маска. Танцы». Для эфиров певица предпочитает выбирать броские наряды. На этот раз она предстала в джинсах-варенках с разрезами на талии. Образ дополнял тугой топ-бюстье из денима. Блондинка подчеркнул пополневшие формы. Она блеснула округлым бюстом.

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