Кто ее Аладдин? Дина Саева продемонстрировала плоский животик в наряде Жасмин

Бывшая девушка Егора Крида – Дина Саева – нарядилась в костюм Жасмин и покорила образом поклонников.
Блогер оголила плоский животик. Топ из шелка цвета бирюзы и шаровары с разрезами по бокам подчеркнули изящную фигуру манкой восточной красавицы.
Дина сделала яркий макияж в цвет наряда. А волосы собрала в тугой жгут. Знаменитость дополнила образ золотыми украшениями и аксессуарами из кожи черного цвета.
Дина Саева в образе Жасмин. Фото: соцсети звезды
Отметим, что Дилара Зинатуллина восхитилась образом подруги и коллеги. Как и поклонники Саевой, экс-возлюбленная Моргенштерна мечтает о фигуре Дины.
*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.