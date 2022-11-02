Кто ее Аладдин? Дина Саева продемонстрировала плоский животик в наряде Жасмин

Дина Саева

Дина Саева. Фото: соцсети звезды 

Бывшая жена Моргенштерна* восхитилась красотой блогера.

Бывшая девушка Егора Крида – Дина Саева – нарядилась в костюм Жасмин и покорила образом поклонников.

Блогер оголила плоский животик. Топ из шелка цвета бирюзы и шаровары с разрезами по бокам подчеркнули изящную фигуру манкой восточной красавицы.

Дина сделала яркий макияж в цвет наряда. А волосы собрала в тугой жгут. Знаменитость дополнила образ золотыми украшениями и аксессуарами из кожи черного цвета.

Дина Саева в образе Жасмин. Фото: соцсети звезды 

Отметим, что Дилара Зинатуллина восхитилась образом подруги и коллеги. Как и поклонники Саевой, экс-возлюбленная Моргенштерна мечтает о фигуре Дины.

*Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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