Кто ее Аладдин? Дина Саева продемонстрировала плоский животик в наряде Жасмин

Бывшая девушка Егора Крида – Дина Саева – нарядилась в костюм Жасмин и покорила образом поклонников.

Блогер оголила плоский животик. Топ из шелка цвета бирюзы и шаровары с разрезами по бокам подчеркнули изящную фигуру манкой восточной красавицы.

Дина сделала яркий макияж в цвет наряда. А волосы собрала в тугой жгут. Знаменитость дополнила образ золотыми украшениями и аксессуарами из кожи черного цвета.