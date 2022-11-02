«Совсем исхудала»: Валя Карнавал с новым цветом волос испугала впалыми щеками

Валя Карнавал

Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды 

Блогер стала с трудом узнаваемой.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Вали Карнавал появилась фотография из салона красоты. Знаменитость обновила прическу и встревожила поклонников.

Причиной беспокойных комментариев стала не стрижка, а чрезмерная худоба Карнавал. Фанаты отметили, что за последнее время Валя сильно похудела. 

Раньше Карнавал была обладательницей пышных форм и пухлых щечек. Однако на последней фото в социальных сетях Валя продемонстрировала точеные скулы.

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«Валя, остановись! Ты уже достаточно стройная», «Совсем исхудала», «Это точно Валя?» — написали поклонники Карнавал.

Валя Карнавал с новой прической. Фото: соцсети звезды 

Напомним, ранее Валя Карнавал впервые заговорила о своем образовании.

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