«Совсем исхудала»: Валя Карнавал с новым цветом волос испугала впалыми щеками

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Вали Карнавал появилась фотография из салона красоты. Знаменитость обновила прическу и встревожила поклонников.

Причиной беспокойных комментариев стала не стрижка, а чрезмерная худоба Карнавал. Фанаты отметили, что за последнее время Валя сильно похудела.

Раньше Карнавал была обладательницей пышных форм и пухлых щечек. Однако на последней фото в социальных сетях Валя продемонстрировала точеные скулы.