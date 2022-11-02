Ангел с голубыми глазками: Алеся Кафельникова показала подросшую дочку за чисткой зубов

Жена бизнесмена Георгия Петришина — Алеся Кафельникова — разместила в своих социальных сетях кадр с дочкой Киарой. Примечательно, что поклонники не устояли перед красотой малышки.

Отметим, что на 22-м году жизни Кафельникова вышла замуж за экс-возлюбленного актрисы Ходченковой. Кафельникову и Петришина считают одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Именно поэтому поклонники звезд мечтали увидеть, какой вырастет их дочь.

Киаре Петришиной в следующем году исполнится два года. Но девочка уже восхищает фанатов ярко-голубыми глазами.