Ангел с голубыми глазками: Алеся Кафельникова показала подросшую дочку за чисткой зубов

Жена бизнесмена Георгия Петришина — Алеся Кафельникова — разместила в своих социальных сетях кадр с дочкой Киарой. Примечательно, что поклонники не устояли перед красотой малышки.
Отметим, что на 22-м году жизни Кафельникова вышла замуж за экс-возлюбленного актрисы Ходченковой. Кафельникову и Петришина считают одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Именно поэтому поклонники звезд мечтали увидеть, какой вырастет их дочь.
Киаре Петришиной в следующем году исполнится два года. Но девочка уже восхищает фанатов ярко-голубыми глазами.
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Алеся показала, как вместе с Кирой проделывает утренние ритуалы в ванной комнате. Малышка усердно чистила зубки и позировала, как настоящая модель.
Алеся Кафельникова с дочерью. Фото: соцсети звезды
Напомним, Кафельниковой захотелось назвать дочь необычным именем. Поэтому наследницу нарекли Киарой.