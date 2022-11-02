В трендах осени: Анна Нетребко в зауженных брюках и леопардовой шляпке оказалась во дворце в Испании

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру. Она прославилась на весь мир благодаря своему вокалу и актерским способностям. За минувшие годы артистка исколесила всю Европу, выступала в Нью-Йорке и других знаменитых городах. А живет звезда в Вене, где у нее есть квартира. Однако дома она бывает редко.
Примечательно, что Анна недавно снова уехала в Испанию. Там у нее заплонированно несколько концертов. С собой она привезла сына Тьяго. Свободное время оперная дива посвящает прогулкам и посещению необычных мест.
На этот раз Нетребко насладилась прогулками по Мадриду. Она отправилась в пригород. Если ранее певица щеголяла в струящемся платье яркого цвета. Теперь певица прошлась по дворцу, которому уже несколько веков. Она облачилась в зауженные брюки в горох и блузку в тон. Лук дополнила леопардовая шляпка. Полуботинки на каблуке завершили образ.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Оперная дива осталась в восторге от увиденного. Она также посетила большую церковь, где очень высокие потолки. Дворец в стиле модерн тоже произвел на артистку большое впечатление. А вот поклонники были в восторге от того, как выглядит Анна. Ее осыпали комплиментами.
«Очень похудели», «Такая вы стильная», «Обожаю ваши образы», «Шляпка бесподобная», «Какие у вас ножки стройные», «Такой лучок игривый», «У вас шикарные наряды», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды