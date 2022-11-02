В трендах осени: Анна Нетребко в зауженных брюках и леопардовой шляпке оказалась во дворце в Испании

На этот раз Нетребко насладилась прогулками по Мадриду. Она отправилась в пригород. Если ранее певица щеголяла в струящемся платье яркого цвета. Теперь певица прошлась по дворцу, которому уже несколько веков. Она облачилась в зауженные брюки в горох и блузку в тон. Лук дополнила леопардовая шляпка. Полуботинки на каблуке завершили образ.

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