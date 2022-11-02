Антона Красовского вернули в эфир RT

Несмотря на заявление Маргариты Симоньян о разрыве сотрудничества со скандально известным Антоном Красовским, журналист снова работает на RT.
Прошло две недели после резких высказываниях Красовского о детях на Украине. Напомним, телеведущий призвал топить украинских детей.
Главред RT Маргарита Симоньян пообещала, что ее сотрудник объяснится. А позже и вовсе уволила журналиста.
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Однако после объяснений и раскаяния Красовского Симоньян вернула сотрудника. В эфире канала RT появился фильм о российских спортсменах. Именно над ним работал Красовский.