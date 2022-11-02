В нежных оттенках: Наталья Фриске похвасталась модными обновками для маленькой дочки

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья обожает маленькую дочку Луну, которой через несколько дней исполнится семь месяцев.
Она не прячет малышку от поклонников, ведет себя открыто. На этот раз Наталья Фриске показала обновки для Луны, которые, вероятно, заказала в итернет-магазине.
Наталья Фриске распаковывала большой пакет на камеру. За процессом внимательно наблюдала Луна.
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«Ну, что тут у нас? Красота! Ммм! Тебе нравится делать с мамой распаковки?» — говорила за кадром Наталья Фриске.
Она по очереди показывала обновки для Луны — гольфики, колготочки, костюмчик, маечка, брючки, платье. Все в нежных серо-нюдовых тонах.
«Ой, сколько тут всякого. Красота. Обожаю такие вещи. Луняха, тебе на вырост тут», — обратилась к дочери Наталья Фриске.
Напомним, на днях Наталья Фриске вместе с Луной вернулись из Турции, где провели несколько прекрасных дней, загорая на солнышке и купаясь в море.