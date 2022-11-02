В нежных оттенках: Наталья Фриске похвасталась модными обновками для маленькой дочки

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья обожает маленькую дочку Луну, которой через несколько дней исполнится семь месяцев.

Она не прячет малышку от поклонников, ведет себя открыто. На этот раз Наталья Фриске показала обновки для Луны, которые, вероятно, заказала в итернет-магазине.

Наталья Фриске распаковывала большой пакет на камеру. За процессом внимательно наблюдала Луна.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».