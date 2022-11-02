«Высокоморальная Анастасия»: Волочкову грубо приложили после наезда на Киркорова

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Блогер Лена Миро припомнила Анастасии Волочковой ее скандалы.

Блогер Лена Миро не упускает случая, чтобы в своем «Живом Журнале» не задеть балерину Анастасию Волочкову.

На этот раз блогер прокомментировала высказывание Анастасии Волочковой по поводу недавней выходки поп-короля Филиппа Киркорова.

Балерина посоветовала Филиппу Бедросовичу держать себя в руках. На что Лена Миро заметила, что Анастасия Волочкова — не совсем тот человек, который должен давать подобные рекомендации.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Кто, если не Анастасия Волочкова может нравственно укорить исполнителя Бедросовича? У кого еще есть такое право, если не у высокоморальной Анастасии? Удивительно, что укорять всегда первыми бросаются те самые, кого бы самого укорить. Волочкова, не ты ли ругаешься со всеми, начиная от аэропорта и закачивая соседями? Тебе ли Бедросовича ругать, когда сама дружишь лишь с Джигурдой?» — высказалась Лена Миро.

Напомним, речь идет о скандале в Санкт-Петербурге, когда Филипп Киркоров послал некорректно задавшую ему вопрос журналистку куда подальше.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  