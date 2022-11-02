«Высокоморальная Анастасия»: Волочкову грубо приложили после наезда на Киркорова

«Кто, если не Анастасия Волочкова может нравственно укорить исполнителя Бедросовича? У кого еще есть такое право, если не у высокоморальной Анастасии? Удивительно, что укорять всегда первыми бросаются те самые, кого бы самого укорить. Волочкова, не ты ли ругаешься со всеми, начиная от аэропорта и закачивая соседями? Тебе ли Бедросовича ругать, когда сама дружишь лишь с Джигурдой?» — высказалась Лена Миро.