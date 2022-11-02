Оголилась и сверху, и снизу: Юля Михалкова в микронаряде приняла позу, которая соблазняет за секунды и даже меньше

Юлия Михалкова запечатлена в черном наряде — струящемся платье, поверх которого наброшен жакет, — и шпильках.

У платья глубокое декольте, у подола разрезы, так что Юлия Михалкова, застыв в грациозной позе, сумела обнажить не только грудь, но и стройные ножки, оголившись и сверху, и снизу.