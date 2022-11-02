Оголилась и сверху, и снизу: Юля Михалкова в микронаряде приняла позу, которая соблазняет за секунды и даже меньше

Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова устроила новую провокацию.

Актриса, звезда популярного комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова обожает устраивать провокации в своих соцсетях.

Количество снимков Юлии Михалковой, на которых она предстает в призывных, соблазняющих за секунды позах, зашкаливает.

На этот раз коллекция откровенных кадров Юлии Михалковой пополнилась еще одним.

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Юлия Михалкова запечатлена в черном наряде — струящемся платье, поверх которого наброшен жакет, — и шпильках.

У платья глубокое декольте, у подола разрезы, так что Юлия Михалкова, застыв в грациозной позе, сумела обнажить не только грудь, но и стройные ножки, оголившись и сверху, и снизу.

Юлия Михалкова в микронаряде. Фото: соцсети

Поклонники, по большей части это мужчины, бурно отреагировали на облаченную в микронаряд экс-пельмешку Юлию Михалкову.

«Ты шикарная», «Ножки — блеск», «Киса», «Красотуля Юля», «Чудо-женщина», — высказались в Сети.

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