Оголилась и сверху, и снизу: Юля Михалкова в микронаряде приняла позу, которая соблазняет за секунды и даже меньше

Актриса, звезда популярного комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова обожает устраивать провокации в своих соцсетях.
Количество снимков Юлии Михалковой, на которых она предстает в призывных, соблазняющих за секунды позах, зашкаливает.
На этот раз коллекция откровенных кадров Юлии Михалковой пополнилась еще одним.
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Юлия Михалкова запечатлена в черном наряде — струящемся платье, поверх которого наброшен жакет, — и шпильках.
У платья глубокое декольте, у подола разрезы, так что Юлия Михалкова, застыв в грациозной позе, сумела обнажить не только грудь, но и стройные ножки, оголившись и сверху, и снизу.
Юлия Михалкова в микронаряде. Фото: соцсети
Поклонники, по большей части это мужчины, бурно отреагировали на облаченную в микронаряд экс-пельмешку Юлию Михалкову.
«Ты шикарная», «Ножки — блеск», «Киса», «Красотуля Юля», «Чудо-женщина», — высказались в Сети.