Страстно прижал рукой к себе: Брутян в платье на запах и ботфортах понежилась в объятиях Прилучного на публике

Накануне Прилучный отправился на премьеру фильма «Любовники». Он пообщался с гостями. Актер был с Брутян, которая облачилась в темно-синее платье на запах. Наряд с эффектом стройности она дополнила черными ботфортами. Павел ее стал обнимать на публике. Он рукой прижал ее, ладошку прижав к ее щеке и поцеловав в висок.

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