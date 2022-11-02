Страстно прижал рукой к себе: Брутян в платье на запах и ботфортах понежилась в объятиях Прилучного на публике

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. Он снялся в десятках разных кинолент. Примечательно, что актер получил большую волну популярности после съемок сериала «Мажор». Рядом с ним восемь лет была жена Агата Муцениеце. Они даже снимались вместе, но в 2020 году супруги развелись.
В этом году Прилучный снова стал говорить о личной жизни. Он внезапно раскрыл свой роман с Зепюр Брутян и сыграл с ней пышную свадьбу. Теперь пара живет в большом особняке. В гости к артисту часто приезжают дети от первого брака. И если раньше он редко выходил в свет, то теперь часто появляется на публике с женой.
Накануне Прилучный отправился на премьеру фильма «Любовники». Он пообщался с гостями. Актер был с Брутян, которая облачилась в темно-синее платье на запах. Наряд с эффектом стройности она дополнила черными ботфортами. Павел ее стал обнимать на публике. Он рукой прижал ее, ладошку прижав к ее щеке и поцеловав в висок.
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Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды
«Вчера на премьере фильма «Любовники» было столько неожиданных и приятных встреч. Таких эмоций у меня давно не было, зал смеялся от начала до конца фильма! Спасибо всей команде, всем актерам и отдельное спасибо Паше за настроение», — написала Брутян.
Поклонники восхитились тем, как выглядит пара. Многие настороженно относятся к Прилучному после первого развода. Однако они надеются, что этот брак будет счастливым.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды