«Она лишила себя главного»: Юлиан рассказал о страданиях Пугачевой в Израиле

Недавно в Сети заговорили о том, что Алла Пугачева может лишиться своих званий. Певец Юлиан призвал общественность отстать от певицы. По его мнению, она и без этого стала несчастной.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Пугачева и те, кто уехал из страны, уже сами себя лишили главного — своих зрителей! Вы думаете, она там счастлива? Она очень страдает из-за этого. Артист не может жить без публики», — заявил артист PROZVEZD.
Юлиан напомнил, что в свое время Алла Борисовна многое сделала для российской эстрады и попросил критиков быть терпимее к ней.
«Мы же уже готовы Пугачеву распять, хотя еще вчера ее на руках носили. А теперь она — враг народа? Время все расставит на свои места», — высказался певец.
Напомним, в России у Примадонны осталось немало поклонников. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, Пугачева является второй в списке самых популярных отечественных певиц. Обошла Аллу Борисовну только Полина Гагарина.