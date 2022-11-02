«Она лишила себя главного»: Юлиан рассказал о страданиях Пугачевой в Израиле

Юлиан напомнил, что в свое время Алла Борисовна многое сделала для российской эстрады и попросил критиков быть терпимее к ней.

«Мы же уже готовы Пугачеву распять, хотя еще вчера ее на руках носили. А теперь она — враг народа? Время все расставит на свои места», — высказался певец.

Напомним, в России у Примадонны осталось немало поклонников. Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, Пугачева является второй в списке самых популярных отечественных певиц. Обошла Аллу Борисовну только Полина Гагарина.