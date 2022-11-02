«Будить жалко»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» засняла сладко спящих близнецов и их отца

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова, чуть больше месяца назад ставшая мамой сыновей-близнецов, постоянно жалуется на детей.

Мальчики очень беспокойные, почти не спят ночью, много капризничают, будят друг друга криками и не дают родителям высыпаться и отдыхать.

Поэтому Юлия Ефременкова и Мондезир засыпают при каждом удобном для этого случае.

В микроблоге Юлия Ефременкова засняла, как молодой отец уснул вместе с сыновьями, лежа на краю кровати.

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