«Чтоб дочь твоя сдохла от ожирения»: сестру Фриске измучил неадекватный хейтер

Сестра Жанны Фриске Наталья пожаловалась на неадекватного подписчика, который буквально извел ее своими оскорбительными сообщениями. Хейтер, не стесняясь в выражениях, набросился на блогершу и ее маленькую дочку Луну в соцсети.

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«Луну вы свою совсем раскормили, скоро дышать нормально не сможет»; «Сестру ты копировать так и не научилась, можешь не стараться»; «Надеюсь, детей у тебя больше не будет»; «Деньги гребете за счет Жанны»; «Чтоб дочь твоя сдохла от ожирения, поверь, ей недолго осталось. Как и тебе», — передала Наталья слова злопыхателя.