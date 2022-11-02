Экс-татушка Лена Катина беременна

Экс-солистка группы «Тату», 38-летняя Лена Катина готовится стать мамой во второй раз. Певица беременна от своего мужа, бизнесмена Дмитрия Спиридонова.
Лена Катина пока свое интересное положение не комментирует. О беременности экс-татушки СМИ стало известно от инсайдеров.
Они сообщили, что ребенок Катиной и Спиридонова появится на свет летом будущего года. Пара уже даже выбрала роддом — имени Сеченова.
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Лена Катина очень надеется, что станет мамой девочки, и уже даже выбрала имя для будущей дочери.
Напомним, ребенок, которого ждет Лена Катина, станет для нее вторым. У певицы есть сын Александр, появившийся на свет в 2015 году. Мальчик родился в первом браке Лены Катиной со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.
По материалам телеграм-канала Super