Экс-татушка Лена Катина беременна

Лена Катина очень надеется, что станет мамой девочки, и уже даже выбрала имя для будущей дочери.

Напомним, ребенок, которого ждет Лена Катина, станет для нее вторым. У певицы есть сын Александр, появившийся на свет в 2015 году. Мальчик родился в первом браке Лены Катиной со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

По материалам телеграм-канала Super