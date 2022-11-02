Для мужа нарядилась: Арзамасова вслед за Алсу щегольнула в трендовом костюме с твидовой мини-юбкой

На этот раз Лиза устроила шопинг. Она решила пополнить гардероб актуальными луками. На новых фото актриса покрасовалась в твидовом костюме в клетку с теплой рубашкой оверсайз и мини-юбкой. Она дополнила образ ботфортами черного цвета. Арзамасова сделала акцент на стройных ногах.

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