Для мужа нарядилась: Арзамасова вслед за Алсу щегольнула в трендовом костюме с твидовой мини-юбкой

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она уже много лет работает в кино. Зрители знают ее благодаря роли в сериале «Папины дочки». Но теперь она все чаще играет в театре и снимается в телевизионных шоу. Артистка также растит сына Льва, который недавно отметил первый день рождения. Она также успевает поддерживать своего мужа Илью Авербуха.
В последнее время Лиза особенно много внимания уделает катанию на коньках. Она снова стала участницей «Ледникового периода». Актриса быстро вернулась в форму после родов. Она получает высокие оценки.
На этот раз Лиза устроила шопинг. Она решила пополнить гардероб актуальными луками. На новых фото актриса покрасовалась в твидовом костюме в клетку с теплой рубашкой оверсайз и мини-юбкой. Она дополнила образ ботфортами черного цвета. Арзамасова сделала акцент на стройных ногах.
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Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды
«Всегда с радостью делюсь контактами наших российских дизайнеров. Во вчерашнем опроснике было много вопросов от девушек с просьбой не просто отмечать на фотографии аккаунты, но и написать пару слов о моем выборе.
С удовольствием! Костюмы – ярко, уютно, удобно, тепло и легко. Мы сделали в этих костюмах небольшую фотосессию, так что они еще не раз появятся в ленте, и их можно будет детальней рассмотреть», – написала звезда.
Поклонники осыпали комплиментами Лизу. Многие отметили, что она выглядит стильно, К слову, недавно Алсу отметилась в твидовом костюме, а также Ксения Бородина.
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды