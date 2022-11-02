Какой актер сменил Ольгу Бузову во МХАТе

Ольга Бузова скандально покинула МХАТ имени Горького в этом году. Бывшей ведущей «Дома-2» позволили там сыграть в одном из спектаклей. Однако новое руководство посыл не оценило и решило все быстро прекратить.

При этом в театр позвали Марата Башарова, который появится в новой постановке «Нежданно-негаданно». Актер сыграет героя Сеню. В спектакле также заняты: Наталия Медведева, Екатерина Ливанова, Агния Кузнецова, Николай Коротаев, Андрей Вешкурцев.

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