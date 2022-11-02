«Найти потенциальную невесту»: Алексей Ягудин раскрыл цель своего приезда в Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге в эти дни идут съемки новогоднего киномюзикла на льду «Бременские музыканты».
Главные роли в нем исполняют прославленные фигуристы Алексей Ягудин, Елена Бережная, Алексей Тихонов и Мария Петрова.
Картина создается на территории СК «Юбилейный» с применением высоких технологий, таких как дополненная реальность.
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин исполняет в киномюзикле роль сыщика.
«Мне захотелось здесь, в этой ленте, сыграть его таким острым, дерзким по внутреннему состоянию, который также любит пошалить. И все равно то, что происходит, внутри чего-то доброго, положительного. Это такое состояние: с юмором, с улыбками. Пошалить. Ну и заодно все-таки найти потенциальную невесту», - поделился своим видением роли Алексей Ягудин.
Мюзикл с участием прославленных фигуристов покажут по телевидению в последний день года - 31 декабря.
По материалам РИА «ФАН».