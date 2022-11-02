«Найти потенциальную невесту»: Алексей Ягудин раскрыл цель своего приезда в Санкт-Петербург

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин исполняет в киномюзикле роль сыщика.

«Мне захотелось здесь, в этой ленте, сыграть его таким острым, дерзким по внутреннему состоянию, который также любит пошалить. И все равно то, что происходит, внутри чего-то доброго, положительного. Это такое состояние: с юмором, с улыбками. Пошалить. Ну и заодно все-таки найти потенциальную невесту», - поделился своим видением роли Алексей Ягудин.