«Сейчас на эстраде вообще нет лидера»: Соседова разочаровал рейтинг лучших артистов

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, в котором россияне выбрали лучших эстрадных исполнителей.
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По результатам телефонных интервью самой популярной певицей была признана Полина Гагарина, серебро досталось Алле Пугачевой, а бронза — Валерии.
Среди певцов лучшим стал Олег Газманов, второе место занял SHAMAN, а третье — Николай Басков.
В беседе с порталом Teleprogramma.pro Сергей Соседов отметил, что не понимает, зачем нужны подобные рейтинги.
«Зачем составлять эти опросы, тоже большой вопрос. Чтобы понять нравы и вкусы современных зрителей? Или наоборот, чтобы с помощью этих рейтингов манипулировать общественным мнением?» — высказался музыкальный критик.
Соседов отметил, что сейчас сложно назвать имя лучшего артиста.
«Сейчас вообще нет лидера на эстраде. Поэтому на первом месте может быть кто угодно. Это может быть случайная подборка. Сейчас объявят Газманова лучшим, завтра лучшим станет Басков или Киркоров», — заявил Сергей.