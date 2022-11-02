«Сейчас на эстраде вообще нет лидера»: Соседова разочаровал рейтинг лучших артистов

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, в котором россияне выбрали лучших эстрадных исполнителей.

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По результатам телефонных интервью самой популярной певицей была признана Полина Гагарина, серебро досталось Алле Пугачевой, а бронза — Валерии.

Среди певцов лучшим стал Олег Газманов, второе место занял SHAMAN, а третье — Николай Басков.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Сергей Соседов отметил, что не понимает, зачем нужны подобные рейтинги.