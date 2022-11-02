«Брызжет ядом на всех»: Наргиз Закирову смешали с грязью после слов Филиппа Киркорова

Известный блогер Вадим Манукян дал свою оценку выступлению Филиппа Киркорова против Наргиз Закировой.

По его мнению, поп-король был слишком категоричен и даже позволил себе перейти на личности. Между тем, раздражение поведением Наргиз Закировой, которой запрещен въезд в Россию, скрывать довольно сложно даже эмоционально устойчивым людям.

Певица позволяет себе очень резкие выпады в адрес России, где стала популярной.

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