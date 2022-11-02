«Брызжет ядом на всех»: Наргиз Закирову смешали с грязью после слов Филиппа Киркорова

Известный блогер Вадим Манукян дал свою оценку выступлению Филиппа Киркорова против Наргиз Закировой.
По его мнению, поп-король был слишком категоричен и даже позволил себе перейти на личности. Между тем, раздражение поведением Наргиз Закировой, которой запрещен въезд в Россию, скрывать довольно сложно даже эмоционально устойчивым людям.
Певица позволяет себе очень резкие выпады в адрес России, где стала популярной.
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«Знаете, я против любых оскорблений, и даже по поводу Наргиз не стал бы опускаться до подобного рода критики в ее адрес. Но ведь у нее было абсолютно все здесь! Мы, народ России, ее приняли, как родную! Макс Фадеев вместе с Марией Захаровой доверили ей прекрасную песню о наших ребятах на передовой, а она как нам ответила? Черной неблагодарностью! Что это? Она брызжет ядом на всех в своих соцсетях. Того же Киркорова она первой задела, увидев на улице приглашение на концерт в одной из стран бывшего СССР», — высказался Вадим Манукян.
Вадим Манукян. Фото: личный архив
Напомним, Филипп Киркоров на концерте в Ташкенте публично унизил певицу Наргиз, пройдясь по ее внешности. Демарш поп-короля стал ответом на некрасивые высказывания Наргиз в его адрес.
По материалам РИА ФАН.