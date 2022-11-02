Именинник в шортах с подтяжками: Костенко в романтичном мини-платье с рюшами предстала на вечеринке в честь первого дня рождения сын

«Я люблю это радостное предвкушение и огромную дозу заразительного веселья. Было прекрасно все: талантливые аниматоры, декорации, развлекательная программа, фотографы, видеографы и даже люди, остающиеся за кадром, которые собирали эту красоту.

Взрослые спокойно отмечали, пока дети были заняты группой профессионалов. Леша много улыбался и смеялся и оценил пилотов, Мишку и сюрприз от организаторов - вертолет, в котором провел половину праздника.

Утомился от души, требовал сон и мы приняли решение задуть свечу на торте не беспокоя виновника торжества. Могу уверено заявить, что праздники лишними не бывают и это факт! Абсолютно все веселились от души и здорово провели время», – написала Костенко.