Именинник в шортах с подтяжками: Костенко в романтичном мини-платье с рюшами предстала на вечеринке в честь первого дня рождения сын

Дмитрий Тарасов построил карьеру футболиста. Но уже несколько лет в Сети обсуждают его личную жизнь. После развода с Ольгой Бузовой на него обрушилось много хейта. Однако он сразу женился на новой избранницы. Уже около пяти лет спортсмен счастлив в браке с Анастасией Костенко. Она подарила ему троих детей.
Примечательно, что у пары две дочки Милана и Ева. А в прошлом году Костенко родила долгожданного сына, которого назвали Алексеем. Жена футболиста быстро вернулась в форму. Большую часть времени она посвящает семье.
На днях супруги отпраздновали первый день рождения наследника. Они устроили вечеринку в стиле авиации. Аниматоры были в нарядах пилотов. На фотозоне были изображены самолеты и воздушные шары. Маленький именинник предстал в шортах с подтяжками. Дочки пары были в пышных платьях. А Костенко подчеркнула свою хрупкость, она надела белое мини-платье с рюшами.
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми. Фото: соцсети звезды
«Я люблю это радостное предвкушение и огромную дозу заразительного веселья. Было прекрасно все: талантливые аниматоры, декорации, развлекательная программа, фотографы, видеографы и даже люди, остающиеся за кадром, которые собирали эту красоту.
Взрослые спокойно отмечали, пока дети были заняты группой профессионалов. Леша много улыбался и смеялся и оценил пилотов, Мишку и сюрприз от организаторов - вертолет, в котором провел половину праздника.
Утомился от души, требовал сон и мы приняли решение задуть свечу на торте не беспокоя виновника торжества. Могу уверено заявить, что праздники лишними не бывают и это факт! Абсолютно все веселились от души и здорово провели время», – написала Костенко.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие осыпали комплиментами именинника. фанаты считают, что он очень похож на отца.