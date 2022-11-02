Юлия Высоцкая отменила съемки из-за неизвестной болезни

Актриса Юлия Высоцкая временно приостановила съемки из-за плохого самочувствия. Артистка призналась, что в последнее время очень много работала, и организм дал сбой.

«Последние дни много ездила по делам и приболела. То ли усталость, то ли подцепила какой-то вирус в поездке. Так что сначала про отмену планов. 2 ноября должны были снимать «Едим Дома!», и в тот же день должна была вылетать в Петербург», — рассказала актриса в социальных сетях.

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Пока Высоцкая — дома, лечится. В Питер актриса собирается, но только тогда, когда ей станет лучше.