«Мне тоже хотелось ее послать»: Манукян поддержал Киркорова после разноса певицы Наргиз

Накануне, выступая с концертом в Ташкенте, поп-король Филипп Киркоров со сцены ответил певице Наргиз, которая ранее позволяла себе нелицеприятные высказывания в его адрес.

Взбешенный Филипп Киркоров прошелся по внешности Наргиз, давая понять, что певица со столь сомнительными данными никогда не сможет стать настоящей звездой.

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