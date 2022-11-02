«Мне тоже хотелось ее послать»: Манукян поддержал Киркорова после разноса певицы Наргиз

Накануне, выступая с концертом в Ташкенте, поп-король Филипп Киркоров со сцены ответил певице Наргиз, которая ранее позволяла себе нелицеприятные высказывания в его адрес.
Взбешенный Филипп Киркоров прошелся по внешности Наргиз, давая понять, что певица со столь сомнительными данными никогда не сможет стать настоящей звездой.
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Блогер Вадим Манукян прокомментировал выпад Киркорова против Закировой. Он дал понять, что, по его мнению, поп-король российского шоу-бизнеса перегнул палку. Но тем не менее желание послать Наргиз Закирову по известному адресу он отлично понимает.
Вадим Манукян. Фото: личный архив
«Я понимаю почему в ее адрес его переполняет гнев. Мне бы тоже хотелось ее послать на все буквы русского алфавита, но воспитание не позволяет. Да и в принципе она уже и так послана, на долгих 50 лет», — высказался Вадим Манукян.
По материалам РИА ФАН.