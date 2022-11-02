Известную певицу затравили в Эстонии из-за советского звания

Известная советская и эстонская певица Анне Вески объявила о своих концертах в Европе, однако ее затравили за то, что на афише написали «Заслуженная артистка Эстонской ССР».

Местных жителей возмутило, что Вески помнит свои корни и не собирается отказываться от прошлого.

«Удивительное лицемерие. Анне Вески действительно не стесняется того факта, что в советские времена была звездой всесоюзного масштаба. Так же, как и того, что до сих пор выступает в России», — написал редактор таллинской газеты «Столица».

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По его словам, многие готовы объявить бойкот 66-летней певице.