«Мадам Попа!»: засосавшие белье чресла Севастьянова бесстыдно выставила наружу

Каролина Севастьянова обладает умопомрачительными формами, от которых в восторге ее фолловеры. Звезда много времени проводит на пляжах в жарких странах, а потому ее личный блог постоянно пополняется новыми кадрами.

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Фото в зеленом бикини постоянно комментируется пользователями, ведь мимо такой красивой девушки трудно пройти. Тем более Севастьянова умеет фотографироваться так, что у мужчин сердце замирает.

В кадре Каролина Севастьянова эффектно лежит на животе, наведя камеру на свои ядреные ягодицы. Купальник с маленькими трусиками не выдержал такого напора и поглотился телом.