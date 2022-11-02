Томатный суп, севиче из лосося и «помазка» из кабачков: любимые блюда Кейт Миддлтон, которые подойдут для новогоднего стола

Многие королевские особы отдают предпочтение простой кухне и даже предпочитают готовить самостоятельно. Не исключение и невестка леди Дианы. Так, к примеру, Кейт Миддлтон к каждому празднику сама печет торты. Герцогиня Корнуолльская и Кембриджская призналась, что накануне дня рождения детей она почти всю ночь может провести на кухне.

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При этом сама Кейт выпечкой угощается не так часто. Жена принца Уильяма тщательно следит за фигурой. Зато герцогиня Кембриджская обожает овощи. Ее фирменное блюдо — чатни из кабачков. И рецепт прост.

Молодые кабачки обжаривают на масле, а затем тушатся с луком, зеленым яблоком, изюмом и инжиром до состояния пасты. Смесь приправляют уксусом и индийскими специями и подают в качестве начинки для бутербродов.

Кроме того, жена принца Уильяма не может устоять перед севиче из лосося и холодным томатным супом.