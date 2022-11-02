Вернувшийся в Россию Даня Милохин тут же нарвался на неприятности

Даня Милохин на прошлой неделе кинул продюсеров «Ледникового периода» и уехал в Дубай, чтобы отдохнуть. В итоге фигуристка Евгения Медведева осталась без партнера, а создатели проекта понесли финансовые убытки.

Нагулявшись в Арабских Эмиратах, Милохин вернулся в Москву и тут же попал в неприятности. Актриса Агата Муцениеце случайно сняла, как полицейские остановили машину тиктокера в столице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».