Как Градский своих куриц укрощал: «Построил курятник и отделал его мрамором»

Александр Градский, как и многие гении, обладал определенной степенью чудаковатости. Например, он безумно любит камень, особенно мрамор и гранит. Этими материалами у него в доме было отделано буквально все.

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Приятельница музыканта Кира Прошутинская рассказала журналистам МК.ru, как подарила как-то Александру Градскому несколько куриц из личного подворья. Так вот артист даже туда свой камень пристроил. Как это ни удивительно, но под таким чутким «вниманием» птица стала проявлять себя гораздо лучше, обеспечивая яйцами кухню композитора во всю мощь.