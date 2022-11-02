«Заказ, чтобы ее воскресить»: как Пугачеву попытались реабилитировать в глазах россиян

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, в котором россияне выбрали лучшую эстрадную исполнительницу.

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По результатам телефонных интервью самой популярной певицей была признана Полина Гагарина, а серебро досталось Алле Пугачевой. Сергея Соседова возмутили результаты опроса.

По мнению музыкального критика, либо он был узконаправленным, либо Примадонну поставили на второе место искусственным путем.

«Я не очень верю, что это справедливо. Либо это искусственно поставленное второе место, для того чтобы как-то реабилитировать Пугачеву. Это может быть социальный заказ, чтобы Пугачеву воскресить.

Не верю, что зрители высказались за Пугачеву. Это мое мнение. Не доверяю никаким опросам. Тем более, когда такие абсурдные результаты. Не может певица, которая не поет уже 20 лет, быть в топе», — заявил Соседов в беседе с порталом Teleprogramma.pro.