В Турции так ходят? Пелин Карахан в шортах-бермудах и лоферах натянула носки до щиколоток

Пелин Карахан полюбилась российским поклонникам благодаря роли Михримах султан — дочери султана Сулеймана и Хюррем султан. Актриса вместе с Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу, Селен Озтюрк, Озаном Гювеном и Халитом Эргенчем снималась в сериале «Великолепный век». Этот проект нашел отклик во многих странах за пределами Турции.

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