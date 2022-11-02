В Турции так ходят? Пелин Карахан в шортах-бермудах и лоферах натянула носки до щиколоток

Пелин Карахан полюбилась российским поклонникам благодаря роли Михримах султан — дочери султана Сулеймана и Хюррем султан. Актриса вместе с Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу, Селен Озтюрк, Озаном Гювеном и Халитом Эргенчем снималась в сериале «Великолепный век». Этот проект нашел отклик во многих странах за пределами Турции.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Пелин Карахан щеголяет шортиках. Фото: личный архив
Поклонники до сих пор следят за жизнью Пелин Карахан, а ее почитательницы берут с актрисы пример там, где речь заходит о стиле. Звезда «Великолепного века» слывет первой модницей и не зря. На прогулке Пелин можно увидеть в ультрамодном костюме с жакетом оверсайз с «мужского плеча» и шортах-бермудах. Изюминкой образа стали трендовые лоферы и носки до щиколоток. Оделась турчанка по всем правилам моды.