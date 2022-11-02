Севастьянова в «платье гувернантки» попыталась соблазнить парней: «Еле удержался!»

Каролина Севастьянова наделала много шума в Сети, выставив в свой аккаунт манящую фотографию в «платье гувернантки».

Не до конца понятно, какой магической силой обладают черно-белые наряды длины мини, но мужчины от них сходят с ума. А когда они надеты на такие роскошные формы, как у Севастьяновой, то имеют эффект разорвавшейся бомбы.

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Парни и зрелые мужчины всех мастей поняли пост Каролины Севастьяновой как прямой призыв и пошли на него не колеблясь.

«Еле удержался, чтобы замуж не позвать!», «А я зову! Каролина, выходи за меня!», «Мне бы такую гувернантку…», «Бесподобная», «Разве можно быть такой красивой?» — написали в комментариях почитатели Севастьяновой.