Звезда «Венома» Мишель Уильямс стала мамой в третий раз

42-летняя актриса Мишель Уильямс («Горбатая гора», «Валентинка», «Величайший шоумен», «Веном») стала мамой в третий раз. Подробностей о поле, имени и дате рождения ребенка звезда не стала разглашать. Но журналисты Daily Mail сфотографировали ее на прогулке с мужем и младенцем в переноске «кенгуру». Оба супруга светились от счастья.

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Напомним, с 2020 года артистка замужем за режиссером Томасом Кейлом. В том же году у пары родился первый ребенок. У Мишель также есть 17-летняя дочь Матильда от актера Хита Леджера, умершего в 2008-м после передозировки болеутоляющими.