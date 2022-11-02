Звезда «Венома» Мишель Уильямс стала мамой в третий раз

42-летняя актриса Мишель Уильямс («Горбатая гора», «Валентинка», «Величайший шоумен», «Веном») стала мамой в третий раз. Подробностей о поле, имени и дате рождения ребенка звезда не стала разглашать. Но журналисты Daily Mail сфотографировали ее на прогулке с мужем и младенцем в переноске «кенгуру». Оба супруга светились от счастья.
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Напомним, с 2020 года артистка замужем за режиссером Томасом Кейлом. В том же году у пары родился первый ребенок. У Мишель также есть 17-летняя дочь Матильда от актера Хита Леджера, умершего в 2008-м после передозировки болеутоляющими.
Личная жизнь Уильямс долго не складывалась. После трагической смерти Леджера она вышла замуж за музыканта, но этот брак не продлился из года. Зато сразу после него актриса начала встречаться с Кейлом, снявшим ее в сериале «Фосси/Вердон». Это замужество, как мы видим, подарило кинозвезде большую и счастливую семью.