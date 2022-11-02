«По мне же видно!»: у 58-летней Лолиты появился новый возлюбленный

Два года назад Лолита Милявская испытала глубокое разочарование в мужчинах, подав на развод с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым, с которым прожила 10 лет.

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Он моментально нашел артистке замену, сойдясь с популярным косметологом (говорят, что разлад в семье случился именно из-за нее), а певица закрылась от сильной половины человечества надолго.

И вот приятная новость для поклонников Лолиты: она отошла и нашла нового возлюбленного. Знаменитость абсолютно счастлива и просто светится нежностью и теплыми чувствами.

«Да у меня уж давно! По мне же видно!» — призналась в наличии бойфренда Лолита журналистке Алене Жигаловой.

Источник: Telegram-канал «Неопра, блин!».