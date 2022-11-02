Кристина промолчала: Басков наехал на Орбакайте в популярном шоу

Николай Басков в эфире программы «Ну-ка, все вместе!» подколол Кристину Орбакайте, которая предпочитать не выражать свое мнение в связи с мировыми событиями. Дочь Аллы Пугачевой стала гостьей нового выпуска и призналась, что ей все очень понравилось.

«Как я вам тут всем завидую! Где я раньше была? До полуфинала только добралась, - заявила Орбакайте.

Басков не сдержался. Певец не упустил возможности подколоть коллегу по цеху.

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«Ты в небе парила, как перелетная птица», - заявил он.

Кристина не стала ему отвечать и промолчала.