Отказался пить из новой посуды: о жадности Градского рассказала его приятельница

Кира Прошутинская поделилась своими воспоминаниями об Александре Градском с журналистом МК.ru.

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Повествуя о его характере, она заметила, что музыкант был очень экономным, полагая, что на это могло повлиять бедное детство в полуподвальном помещении, да и природа играет свою роль. Впрочем, далеко не все так тактично говорят о Градском, многие современники артиста называли его просто скупым.

Кира Прошутинская вспомнила, что как-то раз подарила ему красивую посуду, так он отказался из нее принимать пищу и прибрал подальше.