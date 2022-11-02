Какой ценник Полина Гагарина и Григорий Лепс «выкатили» за новогоднюю вечеринку

Звезды зарабатывают огромные деньги на новогодних корпоративах. У кого-то ценник выше, у кого-то ниже, но ясно одно: на среднестатистическую зарплату ни одну знаменитость точно не позволить.

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Журналисты выяснили, что Полина Гагарина и Григорий Лепс требуют за новогоднюю вечеринку не менее 5 миллионов рублей. Такие деньги обычный россиянин точно за год не заработает.

Если хотите кого попроще, то и тут придется раскошелиться. Те же участники «Голоса» выступят не менее чем за 300 тысяч рублей.