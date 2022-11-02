Владелец «Билайна» решил уйти из России: оптимальное решение

Холдинг Veon, который владеет российским оператором связи «Вымпелком» («Билайн»), решил выйти из актива.

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Из-за иностранного происхождения акционера у оператора появилось множество ограничений. Например, «Билайн» теперь не может участвовать в госзаказах.

Компания начала поиск покупателя «Вымпелкома» и в настоящий момент выбирает оптимальный вариант «для всех заинтересованных сторон». Планируется, что «Билайн» перейдет полностью в отечественную юрисдикцию.

Источник: РИА Новости.