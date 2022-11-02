«Приехала из Ташкента, ей было уже 12 лет»: Винер — о том, какой была Кабаева в ее глазах

Ирина Винер в свежем интервью призналась, что, по ее мнению, в спорте высоких достижений должны участвовать два основных человека: профессиональный тренер, который любит свое дело, и спортсмен, одаренный именно для этого вида спорта, который тоже беззаветно любит свое дело.
Именно такой, как говорит Ирина Александровна, была Алина Кабаева. Прославленный тренер припомнила, что когда гимнастка заходила в зал и начинала тренироваться, она делала это с улыбкой. «Это было солнце. Взгляды всех — и мои в том числе — были прикованы к ней», — говорил Винер.
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При этом Ирина Александровна дала понять, что осваивать все это было нелегко.
«Она приехала из Ташкента, ей было уже 12 лет. Немножко времени было упущено. Но с ее характером, желанием, такой бесконечной любовью к движением, и со светом, который был внутри нее, все это было достижимо», — добавила тренер.
По материалам Sports.ru.