Российских комиков перестали приглашать на новогодние корпоративы

Близится Новый год, и многие уже думают о том, как будут его праздновать. В Национальной ассоциации организаторов мероприятий рассказали, что в этом году все будет достаточно скромно.

Из-за кризиса многие предприятия урезали свои бюджеты, и пункт «корпоратив» больше в него не входит. В основном, работники соберутся в офисе.

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На этом фоне гонорар стендап-артистов просел в два раза — теперь он варьируется от 600 000 до 1 млн рублей за праздничное мероприятие.