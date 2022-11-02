Винер честно объяснила, почему не осталась работать в Великобритании, отдав предпочтение России

Ирина Винер стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». Так, в свежем интервью прославленный тренер честно призналась, почему в свое время сделала выбор в пользу того, чтобы вернуться в Россию. Еще в 90-х Ирина Александровна тренировала английских спортсменок.

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