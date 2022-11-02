Винер честно объяснила, почему не осталась работать в Великобритании, отдав предпочтение России

Ирина Винер стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». Так, в свежем интервью прославленный тренер честно призналась, почему в свое время сделала выбор в пользу того, чтобы вернуться в Россию. Еще в 90-х Ирина Александровна тренировала английских спортсменок.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Так, в интервью с Борисом Корчевниковым прославленный тренер припомнила, как готовила их к Олимпиаде в Барселоне. А после, как подметила Винер, они больше и не выступали нигде. Ирина Александровна призналась, что ей предлагали остаться работать за рубежом, но она решила вернуться.
«Я сказала: «В России я смогу, чтобы дети мои стали олимпийскими чемпионами. А у вас, к сожалению, таких условий нет. Ваше место в соревнованиях — шестое». Я помню, что жила в какой-то семье, потому что денег на гостиницу не было. И база была, но в основном футбольная, и туда очень редко пускали художественную гимнастику. Поэтом мы тренировались в небольших зальчиках», — добавила Винер.