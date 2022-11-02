«Опять вранье!»: Брежневу подловили на очередной лжи в Латвии

Певица Вера Брежнева недавно заявила, что отказывается от своего российского псевдонима, под которым стала известна. Теперь она просто Vera.

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Но, как оказалось, «просто Веру» мало кто знает, поэтому звезда по-тихому решила гастролировать со своим старым раскрученным именем. Об этом сообщил Роман Худяков в своем микроблоге.

«Вера Викторовна Галушка — Киперман, по бывшему мужу, который дал ей первые деньги, — тем временем развешивает в Прибалтике плакаты, в Риге, где черным по белому снова написано «Вера Брежнева». Не надо трогать прекрасного человека — генсека СССР Леонида Ильича Брежнева! Она же пообещала после моего поста, что теперь ее будут звать не «Брежнева», а просто Vera, и выступать она будет исключительно на мове. Но опять вранье! Галушка-Киперман снова Брежнева — и готовится петь старые песни на русском языке...» — ужаснулся политик.