«Двоих родила, а тут!»: Подольская взвилась из-за сплетен о разводе с Пресняковым

Наталья Подольская вместе с Владимиром Пресняковым - младшим воспитывает двоих детей - сыновей Артемия и Ивана. Экс-«фабрикантку» не перестает удивлять то, какие небылицы придумывают о ее семье. Так, певица взвилась из-за сплетен о том, что она якобы разводится с мужем.

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Так, мачеха Никиты Преснякова дала понять, зачем кому-то нужно распускать такие слухи, которые не имеют никакого отношения к правде.

Подольская даже пожаловалась мужу: «Вов, зачем они так пишут?» — спросила певица. И услышала в ответ: «Пусть пишут». Так, муж артистки дал понять, что сплетни его не задевают.