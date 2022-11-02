Никола Пельтц вырезала мужа Бруклина Бекхэма из своего фильма прямо у него на глазах

27-летняя актриса Никола Пельтц пробует себя в роли режиссера. Скоро у нее должен выйти фильм «Лола Джеймс» (Lola James), сценарий которого девушка написала, когда ей было 23. Никола сыграла в этой драме главную роль, и ее тогда еще жених Бруклин Бекхэм тоже напросился на эпизодическое появление в кадре.

Однако актрисе-режиссеру не нужен был в картине молодой человек с британским акцентом, да еще и весь в татуировках. Во время съемок она старательно замаскировала возлюбленного и отодвинула его на задний план. Но в одной сцене он попросил сказать пару слов. И когда Никола монтировала фильм, она вырезала этот эпизод. Причем Бруклин сидел рядом и все это видел.

«У него был самый что ни на есть британский акцент. В итоге я его вырезала! Он сидел там, в монтажной, и сказал: «Ты действительно только что вырезала меня, пока я сижу прямо здесь?» А я ответила: «Да, я так тебя люблю!» - вспоминает Пельтц в интервью изданию The Times.

Актриса отметила, что супруг до сих пор злится на нее за это. Но любовь любовью, а работа должна оставаться работой.