«Совершенно не жалеешь себя»: Тодоренко показала огромные синяки на теле

Телеведущая и звездная мама Регина Тодоренко принимает участие в шоу «Ледниковый период» на Первом канале и работает параллельно над другими проектами. Иногда из-за недосыпа у красотки возникают проблемы, о которых она честно рассказывает.

Регина любит делиться своими достижениями, позитивными и даже негативными моментами. Несмотря на усталость, телеведущая продолжает упорно работать и всю себя отдавать проектам.

Партнером 32-летней Тодоренко является фигурист Александр Энберт. Во время репетиций номеров не обходится без травм. На днях телеведущая продемонстрировала огромные синяки на ногах, которые она, по всей видимости, получила во время тренировок. Красотка призналась, что не справилась бы без своей команды, состоящей из близких ей по духу людей.