«Органы опеки, вы где?»: Худяков осудил Лободу, притащившую дочь на митинг

Политик Роман Худяков пришел в ужас, когда увидел, что Светлана Лобода привела свою 11-летнюю дочь Еву на митинг в Эстонии.

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«Органы опеки Евросоюза, вы где?! Ребенок на митинге – это всегда опасно. Один идиот бросит петарду – по самым разным причинам, и маленькая девочка, которую мать Лобода не бережет, будет первой, кого затопчут – нельзя такого обращения с детьми допускать», - написал политик в соцсетях.

Худяков считает, что дети в этом возрасте не могут осознавать свою политическую позицию, и присутствие дочки Лободы было максимально неуместно на подобного рода мероприятии.